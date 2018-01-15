Facebook’tan kadın tuzağıyla YPG’ye

Kilis
'te 'Brüsk' kod adlı YPG
'li terörist Y.Y. (38) güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist ifadesinde İzmir'de 2 yıl önce inşaat işçisi olarak çalışırken Facebook üzerinden, isminin Hatice olduğunu söyleyen bir kadının tuzağına düştüğünü anlattı, Y.Y., "Buluşma bahanesiyle beni çağırıp Lice kırsalına götürüp, PKK'lı teröristlere teslim ettiler. 2 ay sonra kaçarak Kiğı Karakolu'na teslim oldum. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılınca İzmir'e döndüm. Geçen yıl beni yine kaçırıp Nusaybin üzerinden de Suriye
'ye geçirdiler" dediği öğrenildi.