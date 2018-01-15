FETÖ şüphelisi "şok mangaları"nın zulmünü anlattı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılan S.G, ifadesinde FETÖ'nün Kara Harp Okulundaki yapılanmasına ilişkin ilginç bilgiler verdi.

İfadesinde 2008 yılında Çine Anadolu Öğretmen Lisesini kazandığını, kalacak yeri olmadığı için bir yakının tavsiyesiyle ilçede örgütün kontrolündeki öğrenci yurdunda kalmaya başladığını anlatan S.G, 3 yıl boyunca düzenli olarak örgütün sohbet, yemek ve gezi gibi etkinliklerine katıldığını söyledi.

"Sohbet" adı altındaki faaliyetlerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarının izlettirildiğini belirten S.G, "Hatta eğitim yılının son dönemlerinde Fetullah Gülen'in kitapları verilirdi ve bunları bitirmemiz gerektiği söylenirdi. Bu kitapları okuyup bitirebilmek için ben de dahil birçok öğrenci, okullarda devamsızlık haklarını kullanıp okula gitmemiştik." ifadelerini kullandı.

Bir subay ve astsubay daha "FETÖ örgüt üyesiyim" diyerek teslim oldu





"MESCİDE, CAMİYE GİTMEYİN"

Örgütün "Işık evleri"ne ilişkin de bildiklerini anlatan S.G, bu evlerde kalabilmek için askeri ya da polis okullarına gitmenin zorunlu olduğuna işaret etti.

Askeri okula hazırlanmayı kabul ederek 4 kişinin kaldığı eve geçtiğini dile getiren S.G, şu itiraflarda bulundu:

"Bize, 'Eğer siz gitmezseniz sizin yerinize namazı olmayan, içkisi, alkolü olan, kız düşkünü olanlar askeri okula giderler. Bunun günahı da sizin olur.' şeklinde şeyler söyleniyordu. Askeri mülakatla ilgili bize 'Komisyon üyeleri, (Pantolonun paçalarını sıvayın) dediğinde pantolon paçanızı elinizle çekerek direkt yukarı doğru kaldırın, pantolonunuzu katlayarak sıvamayın çünkü katlarsanız namaz kılan birisi olduğunuz anlaşılır. Okulu kazanırsanız mescide ya da camiye gitmeyin, gözle ima yoluyla namazınızı kılın.' şeklinde bilgiler veriliyordu."

ANKESÖRLÜ TELEFONLA İLETİŞİM

Örgüt evinde kalanların askeri ve polis okullarına girdiğini, kendisinin de 2013 yılında Kara Harp Okulunu kazandığını belirten S.G, bu süreçte örgüt üyeleriyle irtibatın cep telefonuyla değil, ankesörlü telefonlarla yapılması konusunda da uyarıldıklarını anlattı.

Örgütün, Kara Harp Okuluna askeri liselerden gelen öğrencileri büyüteç altına aldığını, örgütün düşünce yapısına aykırı olanların intibak eğitimi sürecinde belirlendiği bilgisini veren S.G, bu öğrencileri yıldırmak için fiziksel ve psikolojik baskı yapıldığını itiraf etti.

ÖRGÜTTEN OLMAYANLARA YILDIRMA POLİTİKASI

Askeri liselerden gelen öğrencilere baskı yapmak amacıyla eğitimciler ve öğrencilerden oluşan "şok mangaları" kurulduğuna dikkati çeken S.G, şunları kaydetti:

"(Şok mangası) adı altında bir manga vardı. Askeri lise öğrenimini gören öğrenciler, mezun olduktan sonra harp okulunda intibak eğitimine katılırlardı. Bu şahıslardan lisedeyken disiplin puanı düşük olan öğrencilere diğer öğrencilerden ayrı psikolojik ve fiziksel baskı kurmak amacıyla zorlu eğitim yaptırılıyordu. Amaçları (askeri liseden gelen) bu öğrencileri pes ettirerek harp okuluna geçmeden kendi istekleriyle okuldan ayrılmalarıydı. Bu şekilde okuldan ayrılanlar oldu ancak o zulme katlanıp okula devam edenler de vardı."