"Gül gibi Anayasa Mahkemesi!"

İŞTE HİLAL KAPLAN'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Gül'ün son dönemdeki çıkışlarından ve belki de Gül'ün atamalarının çoğunluğu oluşturduğu AYM'nin aldığı kararları çok beğendiğinden, FETÖ elebaşının son konuşmasından da güller dökülüyordu:

"Bir bahçeyi tımar ediyor gibi tımar etmek, dikenlerini kesmek, yok etmek, güllere 'buyrun' demek fakat çok kolay olmamış... Her yer çok mükemmel efendim. Güllük gülistanlığa döndü.

Heyhat, nerede o? Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o bayıltan renginle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül...

Sultandı, gönüller sultanlığını duymaya başladı. Gönüller şimdi de o sultanınsultanlığının bir kere daha gelip o gönüllere taht kurmasını istiyor.

Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül." Yorum sizin...

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