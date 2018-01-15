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"Gül gibi !"

bugünkü yazısında Şahin Alpay ve hakkında davasında olduğu gibi skandal bir karara imzasını atan ’ndeki 11. Cumhurbaşkanı etkisini kaleme aldı. Can Dündar’ın Abdullah Gül’ün atadığı üyelerin verdiği oylarla serbest bırakıldığının altını çizen Hilal Kaplan, Dündar’ın daha sonra yurtdışına kaçarak Türkiye’nin başına bela olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 12:07
Gül gibi Anayasa Mahkemesi!

İŞTE HİLAL KAPLAN'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Gül'ün son dönemdeki çıkışlarından ve belki de Gül'ün atamalarının çoğunluğu oluşturduğu AYM'nin aldığı kararları çok beğendiğinden, elebaşının son konuşmasından da güller dökülüyordu:

"Bir bahçeyi tımar ediyor gibi tımar etmek, dikenlerini kesmek, yok etmek, güllere 'buyrun' demek fakat çok kolay olmamış... Her yer çok mükemmel efendim. Güllük gülistanlığa döndü.

Heyhat, nerede o? Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o bayıltan renginle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül...

Sultandı, gönüller sultanlığını duymaya başladı. Gönüller şimdi de o sultanınsultanlığının bir kere daha gelip o gönüllere taht kurmasını istiyor.

Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül." Yorum sizin...

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