Hıyanete karşı kenetleneceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün baba ocağı Osmaniye'de Masal Park açılışı ve çeşitli hizmetlerin temel atma törenine katıldı. Konuşmasında önemli mesajlar veren Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

Bölgemize bakınız, adeta ateş çemberine dönmüştür. Suriye'de siyasi sürece geçiş çalışmaları türlü oyunlarla engellenmeye çalışılmaktadır. Gerilimleri engelleme girişimleri komplolarla kesilmeye çalışılmaktadır. İdlib, çatışmaların yeniden alevlendiği bir yer haline gelmiştir. ABD tarafından binlerce TIR'lık silah gönderilen PKK terör örgütüne Suriye'nin kuzeyinde sözde ordu kurdurmaya yönelik iğrenç bir tezgah ve tertip devrededir. Bu hıyanet ve düşmanca emeller karşısında kenetlenmeyeceğiz de ne yapacağız? Tek vücut olmayacağız da müstevlileri mi güldüreceğiz?

Şer cephesinin oyununu bozmak için siyasi belirsizliklerin giderilmesi elzemdir. Bu amaçla 2019'da yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili tutumumuzu 8 Ocak tarihinde çok açık bir şekilde ifade ve ilan ettik. Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir. Bundan geri dönüş yoktur. Yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimindeki ölçümüz, Türkiye'nin birlik ve dirliğini korumak, beka ve istiklalini yaşatmaktır.

ŞER İTTİFAKINA KARŞI MİLLİ MUTABAKAT

Bu itibarla milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber hareket ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 15 Temmuz'da oluşan milli birlikteliğin 7 Ağustos Yenikapı ruhu, 16 Nisan Halkoylaması şuuruyla 2019 seçimlerine taşınmasını arzuluyoruz.

Milletimizin beklentilerine kulak veriyoruz. Ne var ki biz bu iradeyi gösterdikçe birileri adeta çılgına dönüyor. Duruşumuzla ilgili itirazların Türkiye hasımlarından geleceğini beklerken, içerideki uzantıları ses veriyor. Türkiye'nin yanında durmayı bir türlü içine sindiremeyen FETÖ seviciler, Kandil havarileri, düşman süvarileri, birer birer saklandıkları deliklerden fırlayıp kendilerini ele veriyorlar.

ALAYINI ŞAŞKINA ÇEVİRECEĞİZ

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin karşısında muğlak kalanlar bugün gözü dönmüşçesine bize saldırıyor. Bunlar "Atatürk'ün partisiyiz" deyip, Atatürk'ün aziz hatırasını lekeleyen şuursuzlardır. Milletin kutlu tecelli edecek iradesi ise yegane güvencemizdir. Ucuz hesaplarınızı boşa çıkaracağız, alayınızı şaşkına çevireceğiz.