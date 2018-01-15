Operasyona Afrin’le devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün AK Parti Tokat
6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesinde de salon dışında bekleyen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek
'in "Sakarya Türküsü" şiirinden "Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya / Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya" dizelereni hatırlatarak, "Bugün Tokat ayağa kalkmış" dedi. Erdoğan, konuşmalarında özetle şunları kaydetti:
15 Temmuz gecesi 251 vatan evladımızı şehit eden, 2 bin 193 insanımızı yaralayan FETÖ'cü hainlere döktükleri kanın hesabını hukuk içinde soruyoruz, sormaya devam edeceğiz. FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyeti devletinin son yıllar verdiği en zor, en hayati mücadelelerden biridir. Bir taraftan örgütün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına gerekli cevap verirken, diğer taraftan da kılı kırk yararak adaletin tecellisi için çaba harcıyoruz.
EN ŞEYTANİ ORGANİZASYON
Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük şeytani organizasyonun yapıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Ama artık saklanacakları bir yer kalmadı.
PKK'dan bazı dersler aldılar. Onların dağlarda inleri vardır. Şimdi bakalım bunların inleri neresi olacak.
Pensilvanya'daki şarlatan kişisel hırsı için Müslümanlığı tahrif ederek yalanı, iftirayı ve takiyyeyi adeta kutsallaştırarak kendine yeni bir inanç, din ihdas etmiştir. Kimi 1 dolara, kimi 50 bin dolara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah, yapmayacaklar ihanet yoktur.
ABD, BİZİ Mİ ALDATACAKSIN?
34 yıldır 50 bin insanımızın canına mal olan, vatanımızı parçalamaya çalışan bölücü terör örgütünün de kökünü kurutacağız. Şunu unutmayın. Bizim nazarımızda PKK neyse DEAŞ da odur. FETÖ ne kadar vahşi bir örgütse DHKP-C de YPG de o kadar vahşidir. Bu örgütlerin sınırlarımızın içinde veya dışında olmasının, demokratik gibi kavramalarla allanıp pullanmasının bizim için hiçbir manası yoktur.
İşte şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Bunları artık yutmuyoruz. Bunu gidin başka yerlere anlatın. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın?
Net söylüyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Terörist Gabar'da da, Bestlerdereler'de de, Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de, Menbiç'te de teröristtir.
Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Türkiye geldiği nokta itibariyle bu şer şebekelerinin topunu birden mezara gömecek güç, kudret ve imkâna sahip bir ülkedir.
ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Devletimizin oylama taktikleriyle geçirecek tek bir anı dahi yoktur. Ülke olarak milli güvenliğimizi tehdit eden, vatandaşlarımızın canına kast eden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Fırat Kalkanı
ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonun Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimizi aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk, stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır.
Biz her şeye rağmen bölgede ABD ile ortak çıkarlarımızın olduğuna, birlikte hareket edebileceğimize inanıyoruz. Zira dönem Türkiye'ye destek olma, stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye'nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görülme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum.
TABANDA DA MUTABAKAT
Biz beşer planında herhangi bir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle bu can bu tende oldukça asla bizim kimse boynumuzu bükemez. İşte milletim, işte irade. 2019 Mart'ı geliyor, arkasından kasım geliyor. Martta da kasımda da milli mutabakatımızla, milli birliğimizle beraber Türkiye'nin önü açılacak.
İşte geçenlerde Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını dinlediniz. Arkasından yaptığımız görüşmeleri duydunuz. İnşallah tavanda da tabanda da bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacağız. İnşallah karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak.
'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'tan Yozgat
'a giderken, helikopteri hava muhalefeti nedeniyle Zile ilçesine indi. Burada vatandaşları selamladıktan sonra karayoluyla il merkezine hareket eden Erdoğan, AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Düğünlerini yarıda kesip kendisini dinlemeye gelen Hakan ve Eda Kormaz çiftini sahneye davet eden Erdoğan, geline bilezik taktı. Erdoğan, konuşmasında da şu mesajları verdi:
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli
'nin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimi için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük memnuniyet duyduk. Bu önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak oyunları şimdiden bozan fevkalade dirayetli bir karardır.
(Suriye'deki gelişmeler) Fırat Kalkanı Harekâtı'nda ne demiştik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi Afrin'de de aynı şeyi söylüyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz.
(CHP'nin açıklamalarına tepki) Geçen gün baktım Nazi dönemine atıfta bulunuyor. Bu zat, aynı dönemde tek parti CHP'sinin Nazilerden aşağı kalmayacak işler yaptığını bilmiyor mu? Kendi partisinin yayın organının faşist İtalya'ya selam çakan manşetlerini bilmiyor mu?
Atatürkçü geçindikleri halde, o dönem paraların üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusunun resmini kaldırıp, kendi Milli Şeflerinin resimlerini koyduklarını bilmiyor mu? Elbette biliyor. Fakat dertleri başka. Buralardan bir yol bulup ülkede yeni bir gerginlik alanı oluşturmak, yeni bir fitne kazanı kaynatmaktır. Kendi kayığına binen birilerini de yanına aldığı için bu aralar sesi biraz daha gür çıkıyor.
ABDULKERİM'İN ERDOĞAN SEVGİSİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün Bingöl'de yakından ilgilendiği görme engelli Abdulkerim Yıldız'a SABAH ulaştı. Solhan ilçesinde yaşayan ve Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören Yıldız, geçen 26 Ekim'de Ezan-ı Şerif'i Güzel Okuma Yarışması'nda Bingöl birincisi olmuş. Yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak istediğini ve Bingöl'e geleceğini öğrenince babasıyla birlikte AK Parti kongresinin yapıldığı salonun önüne gittiğini söyleyen Abdulkerim, şunları anlattı: "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Salonun önünde beklerken beni yanına alıp sarıldı. Cumhurbaşkanımızla görüşüp, ona sarılabildiğim için çok mutlu oldum. Hafız olmak istiyorum. Bunun için Cumhurbaşkanımız'dan destek talep ettim. O da gereken desteği vereceğini söyledi."