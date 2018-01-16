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Atina Mahkemesi'nden flaş karar: O darbeci...

Atina İdare Mahkemesi, darbeci Süleyman Özkaynakça'nın tekrar gözaltına alınmasının kanuni olduğuna hükmetti, Özkaynakça'nin serbest bırakılması talebini reddetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 14:13
Atina Mahkemesi'nden flaş karar: O darbeci...

Atina'daki İlk Derece İdari Mahkemesi, geçen hafta sığınma hakkının askıya alınmasının ardından tekrar gözaltına alınan 'nın serbest bırakılması için avukatları tarafından yapılan itirazı reddetti.

Gerekçeli kararda, darbecinin ülkeye yasa dışı yoldan girmesinin "kamu düzeni ve ulusal güvenliğe tehdit" oluşturduğuna işaret edildi ve gözaltı süresi için yasal azami süre olan 18 ayın dolmadığı belirtildi.

Yunanistan Bağımsız İltica Komisyonu, Özkaynakçı'nın siyasi iltica talebini 29 Aralık'ta kabul etmişti. Serbest kalan Özkaynakçı, hükümetin yürütmeyi durdurma için yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından iltica hakkı askıya alınarak tekrar gözaltına alınmıştı.

Yunan hükümetinin itirazı 15 Şubat'ta görüşülecek.

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Atina Mahkemesi'nden flaş karar: O darbeci...
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