Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Yayıncılar Derneği 3. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Kanunlarla, kısıtlamalarla, yasaklarla değil; medyanın, basının, yayının kendi etik değerlerinin gelişmesi lazım. Medyaya, basına güveni artırmanın, itibarını yükseltmenin yolu bu. Başka türlü olmaz. Bu konuda hepinize çok büyük görevler düşüyor." dedi.

Yıldırım, "NATO'nun sınırları, Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz. Her türlü ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz." dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz. Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz? Yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor."

Başbakan Yıldırım: Sınırı korumak terör örgütüne mi kaldı?