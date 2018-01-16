"Bir Zamanlar Erke Vardı"

İŞTE ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Erke Dönergeci vardı bir aralar..

Kasım 2006'da vaktin generalleri çıkıp anlatmışlardı..

"...çevreye zarar vermeyen, istenilen güç ve sürati sağlayabilen, doğrudan hareketin elde edilebildiği, yakıt gerektirmeyen bir kuvvet makinesi..." diyordu sunumu yapanlar.. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Emekli Orgeneral Necati Özgen, Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, Emekli Orgeneral Fikret Boztepe, Emekli Korgeneral Köksal Karabay ve eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş..

Erke Dönergeci vardı bir aralar..

Kasım 2006'da vaktin generalleri çıkıp anlatmışlardı..

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