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"Bir Zamanlar Erke Vardı"

Aktuel yazarı bugünkü yazısında 2006 yılında bazı generallerin ulusalcı yargı ve bürokratları da arkasına alarak “yüzyılın buluşu ” sunumunun akıbetini yazdı. Yüzyılın buluşu(!)’ndan bir daha ses çıkmadığının altını çizen Ersoy Dede yazısını şu sözlerle tamamlıyor: “27 Nisan E-Muhtırasına giden süreçte döşenen taşlar arasında herhalde en komik olanı buydu.”

Giriş Tarihi: 16.1.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 12:03
Bir Zamanlar Erke Vardı

İŞTE ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

vardı bir aralar..

Kasım 2006'da vaktin generalleri çıkıp anlatmışlardı..

"...çevreye zarar vermeyen, istenilen güç ve sürati sağlayabilen, doğrudan hareketin elde edilebildiği, yakıt gerektirmeyen bir kuvvet makinesi..." diyordu sunumu yapanlar.. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Emekli Orgeneral Necati Özgen, Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, Emekli Orgeneral Fikret Boztepe, Emekli Korgeneral Köksal Karabay ve eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş..

Erke Dönergeci vardı bir aralar..

Kasım 2006'da vaktin generalleri çıkıp anlatmışlardı..

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