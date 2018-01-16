Devletçik oluşumuna izin verilmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye programı dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:

Afrin Türkiye'ye tehdit olabilecek her türlü unsurdan arındırılmalı. Türkiye, Suriye'ye yakın bir yerde kendisini tehdit edebilecek bir devletçik oluşumuna fırsat vermemeli. ABD dört bin TIR'ı oraya getiriyor ise bizimkiler de 105'lik obüslerle bir iki yerden girsin.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni bir dönemin başlangıcı. anayasa değişikliğinde öngörülen şekliyle 3 Kasım 2019'daki seçimle bütün kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanabilecek duruma gelecek. Böyle bir durumda artık bunun geriye dönüşü olmaz. Uyum yasalarının biran evvel çıkması gerekiyor.

(Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile ilgili tahliye kararı) Türkiye'nin başına bela olmuş unsurları cesaretlendirecek konumda hukuku kullanmak doğru değil.

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