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Devletçik oluşumuna izin verilmemeli

SELÇUK ADIGÜZEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Devletçik oluşumuna izin verilmemeli

Genel Başkanı Osmaniye programı dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:
Afrin 'ye tehdit olabilecek her türlü unsurdan arındırılmalı. Türkiye, Suriye'ye yakın bir yerde kendisini tehdit edebilecek bir devletçik oluşumuna fırsat vermemeli. ABD dört bin TIR'ı oraya getiriyor ise bizimkiler de 105'lik obüslerle bir iki yerden girsin.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni bir dönemin başlangıcı. değişikliğinde öngörülen şekliyle 3 Kasım 2019'daki seçimle bütün kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanabilecek duruma gelecek. Böyle bir durumda artık bunun geriye dönüşü olmaz. Uyum yasalarının biran evvel çıkması gerekiyor.
('nin ve Şahin Alpay ile ilgili tahliye kararı) Türkiye'nin başına bela olmuş unsurları cesaretlendirecek konumda hukuku kullanmak doğru değil.

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Devletçik oluşumuna izin verilmemeli
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