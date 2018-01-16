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'de uçak bakım üsteğmen ile vaiz, 'den gözaltında

'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY)  soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan bir üsteğmen ile bir cami vaizi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 11:39
Eskişehir'de uçak bakım üsteğmen ile vaiz, FETÖ'den gözaltında

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü /PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan Hava Uçak Bakım Üsteğmeni H.U.'yu gözaltına aldı. H,U., Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen F ETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen cami vaizi H.C.'yi gözaltına aldı. H.C. de sorgulanmak üzere KOM Şubesi'ne götürüldü.

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Eskişehir'de uçak bakım üsteğmen ile vaiz, FETÖ'den gözaltında
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