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'nün 'kadın yapılanması'na operasyon: 7 tutuklu

merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü () operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kadın şüpheliden 7'si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 11:10
FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na operasyon: 7 tutuklu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'nün "kadın yapılanması" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında Pazartesi de 2 kadın tutuklanmıştı.

Uşak merkezli , , , Ankara, Bilecik, ve İzmir'de 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilmişti.

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FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na operasyon: 7 tutuklu
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