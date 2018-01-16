FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na operasyon: 7 tutuklu

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün "kadın yapılanması" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında Pazartesi de 2 kadın tutuklanmıştı.
Uşak merkezli Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Kütahya ve İzmir'de 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilmişti.