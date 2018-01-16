Hafta sonu kaza bilançosu ağır oldu: 18 ölü 39 yaralı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde oturan Ozan Karcı (26), lise arkadaşları Önder Baysal (23), Rıdvan Gökalp (23) ve Uzman Çavuş İhsan Öncü (26) ile birlikte cumartesi günü Elazığ
'dan otomobil kiralayarak önceki gün Pülümür Vadisi'ne pikniğe gitti. Grup alkol aldıktan sonra gece geç saatlerde Pertek'e dönmek üzere yola çıktı. Ancak Ozan Karcı'nın kullandığı otomobil, ilçe girişinde virajı alamayınca kontrolden çıkarak, yolun sağında bulunan bir binanın garajına uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Karcı ile arkadaşları Baysal ve Gökalp öldü. Arka koltukta oturan Uzman Çavuş Öncü ise ağır yaralandı. Geride ise lise arkadaşları Ozan Karcı, Önder Baysal ve Rıdvan Gökalp'in piknikte çekip sosyal medyada paylaştıkları son fotoğrafları kaldı. Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü Şinasi Arıkan'ın otomobiliyle çarpıştı. Kazada Arıkan hayatını kaybederken 13 öğrenci de yaralandı.
MİKSERİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde ise yolun karşısına geçmek isterken, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen beton mikserinin çarptığı Ayşe Özgen Şerefli (75) öldü.
OTOBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Antalya:
Münir İnceöz'ün kullandığı otobüs, Manavgat ilçesinde karşı yönden gelen İlter Uğurlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobilin sürücüsü İlter Uğurlu (48) ile yanında bulunan Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38) can verdi. Otobüste bulunan 12 yolcu da yaralandı.
KARARSIZLIK BİR AİLEYİ YOK ETTİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
İSTANBUL:
TEM otoyolunun Ümraniye kesiminde seyreden Remzi Bil, Çamlıca Üsküdar girişini kaçırmamak için aniden dönünce bariyerlere çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Remzi Bil ile araçtan fırlayan eşi Hikmet Bil'in öldüğü kazada, kızları Beyza Bil ise yaralı kurtuldu. Diğer kazada Sarıyer Zekeriyaköy'de çekilen dizi setine jeneratör taşıyan kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Kemal Bozdoğan ölürken, bir kişi de yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKTI DİREĞE ÇARPTI
SAMSUN:
Resul Ö. yönetimindeki kamyonet, 100'üncü Yıl Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı. Ardından da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kamyonette bulunan evli ve 1 çocuk annesi Semra Kurt öldü. Sürücü ile Buse B. yaralandı.
NEVŞEHİR:
Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde Üzengi Vadisi'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan Tayfun Hazar öldü, 2 kişi de yaralandı.
DENİZLİ:
Honaz ilçesinde, Ramazan Koç'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandıktan sonra ağaca çarptı. Otomobilde bulunan Ayşe Özırma'ın (40) öldüğü kazada, 5 kişi de yaralandı.
ŞANLIURFA:
Hasta ziyaretine giden ailenin otomobili çekiciye çarptı. 4 yaşındaki Servan Cengizer ölürken annesi ve babası yaralandı.
HATAY:
Hassa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.
KARAMAN:
Kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Muslu Eyice'nin (20) kullandığı otomobil, Abdurrahman Evren'in kullandığı kamyonetle çarpıştı. Muslu Eyce'nin öldüğü kazada, 5 kişi de yaralandı.
Ercan TOPAÇ-Mustafa KAYA-Furkan KARAMuharrem MANĞ-Kasım ŞAHİN /
SABAH