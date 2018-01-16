Haberler Gündem Haberleri Hafta sonu kaza bilançosu ağır oldu: 18 ölü 39 yaralı

Hafta sonu kaza bilançosu ağır oldu: 18 ölü 39 yaralı Hafta sonu yaşanan kazalarda bilanço ağır oldu. Dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen kazalarda 18 vatandaş hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı

Giriş Tarihi: 16.1.2018