İlk hedef PKK’nın füze rampaları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Afrin
harekâtının başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK
/PYD
-YPG'nin, Kobani-Kamışlı arasına kurduğu füze rampaları da vurulacak. Terör örgütünün Suriye
içlerinden tacizde bulunması durumunda Afrin'den Kamışlı'ya kadar olan bölgedeki terör mevzileri havaya uçurulacak.
Pazar günü Mehmetçik, Reyhanlı'dan Afrin'deki terör hedeflerini vurmaya başladı. Örgütün Afrin içlerine gizlediği füze rampaları, lojistik ve ikmal noktaları ve sığınaklar hedef alınıyor. Şırnak
'taki 172'nci Zırhlı Tugayı'nda görev yapan zırhlı araçlar da Hatay'a doğru yola çıktı.
Şanlıurfa
'da bulunan 20'nci Zırlı Tugayı'ndaki tank taburunun da sevkıyata başladığı öğrenildi. Bu hafta içinde sevkıyatın yoğun şekilde süreceği, Kayseri 1'inci Komando Tugayı başta olmak üzere birçok komando birliğinden de bölgeye destek güç gönderilebileceği ifade ediliyor.
POLİS DE ALARMA GEÇİRİLDİ
Afrin harekâtı öncesinde sadece sınır hattında bulunan askeri birliklerin yanı sıra bölgedeki polis de teyakkuza geçirildi. Kobani'de bulunan PKK/PYD unsurlarının, Suruç ve Ceylanpınar arasındaki bölgeye taciz saldırıları yapma ihtimaline karşı bölgede tedbir alındı. Nusaybin'deki tüm askeri ve polis birlikleri de teyakkuza geçirildi.
Afrin-Kobani-Kamışlı hattında terör örgütünün çok sayıda füze rampası bulunuyor. ABD'den alınan füzelerin yerleştirildiği bu rampalar, sınır hattındaki askerler tarafından 24 saat izleniyor. Füze rampaları, en ufak bir kıvılcımda havaya uçurulacak. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
, Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere dün Belçika'ya gitti.
HAWK FÜZELERİ KİLİTLENDİ
Sınırın sıfır noktasında bulunan 40 km. menzilli Hawk füze bataryaları, Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda. Sınır karakollarında ise alt yapı ve savunma sistemleri en üst düzeye çıkartıldı.
ESAD REJİMİNDEN 'İHANET' TEPKİSİ
Esad
rejimi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'yı ordulaştırma planına tepki göstererek örgüt için "hain" nitelemesini kullandı. Rejimin haber ajansı SANA, Dışişleri Bakanlığı
'ndan bir kaynağın, ABD'li yetkililerin PYD/PKK'yı ordulaştırma planını kınadığını bildirdi. Haberde, ABD'nin tutumunun Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne karşı açık bir saldırı olduğu belirtildi. SANA'ya açıklama yapan rejim yetkilisi, ABD'nin desteklediği PYD/PKK saflarında yer alanları "hain" olarak niteledi. AA