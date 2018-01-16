İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler saat 02.00 sıralarında konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamımda Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakolu Sokak üzerinde bulunan bir apartmana Özel Harekat TİM'leriyle girildi.

Adreslerde ve sokaklarda şüpheli araç, şahıs üzerine arama yapıldı. Aramalar sırasında Özel Harekat TİM'leri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

İstanbul genelinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların gözaltına alındığı öğrenilirken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.