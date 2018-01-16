Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

'da operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 06:58
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Vatan Caddesinde bulunan Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler saat 02.00 sıralarında konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamımda Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakolu Sokak üzerinde bulunan bir apartmana 'leriyle girildi.
Adreslerde ve sokaklarda şüpheli araç, şahıs üzerine arama yapıldı. Aramalar sırasında Özel Harekat TİM'leri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

İstanbul genelinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların gözaltına alındığı öğrenilirken bir miktar madde ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN