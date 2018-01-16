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direnişinin kahramanı ’da

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Kudüs direnişinin kahramanı İstanbul’da

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla direnişinin sembolü olan Fevzi el-Cüneydi (16) Türkiye'de. Esenler Belediyesi'nin üç gün boyunca 'da ağırlayacağı Cüneydi, bugün Sultan II. Abdülhamid Han'ı Çemberlitaş'taki kabri başında dualarla anacak ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek. Akşam da Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde akranları ile buluşacak Cüneydi, İsrail askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alınma sürecindeki detayları anlatacak. Çekimleri İzmit'te devam eden "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek Cüneydi, Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edilecek.

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Kudüs direnişinin kahramanı İstanbul’da
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