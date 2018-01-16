Kudüs direnişinin kahramanı İstanbul’da

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan Fevzi el-Cüneydi (16) Türkiye'de. Esenler Belediyesi'nin üç gün boyunca İstanbul'da ağırlayacağı Cüneydi, bugün Sultan II. Abdülhamid Han'ı Çemberlitaş'taki kabri başında dualarla anacak ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek. Akşam da Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde akranları ile buluşacak Cüneydi, İsrail askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alınma sürecindeki detayları anlatacak. Çekimleri İzmit'te devam eden "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek Cüneydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

BUGÜN NELER OLDU