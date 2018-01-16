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'dan flaş bir Afrin açıklaması daha

Savunma Bakanlığı () Afrin'deki / unsurlarını desteklemediklerini ve onları ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı. Pentagon sözcülerinden Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok." ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 19:47 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 19:52
Pentagon'dan flaş bir Afrin açıklaması daha

'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığını öne süren Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle karşıtı operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.

'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

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Gün içerisinde AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyonunda, koalisyonun oradaki / unsurlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna "Afrin operasyon alanımız değil.

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Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." yanıtını vermişti.

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Pentagon'dan flaş bir Afrin açıklaması daha
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