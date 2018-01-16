‘Saldırılara pabuç bırakmayız’

Başbakan Binali Yıldırım,Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen esnaf buluşmasında konuştu:

Terör örgütlerine bölgede emperyalist emelleri olan ülkeler aleni destek veriyorlar. Kime karşı, Türkiye'ye karşı. Bugün ABD NATO'da bizimle müttefik değil mi? Doğu güney sınırlarımızın tamamı NATO'nun sınırları. Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde, öbür tarafta terör örgütüyle bir oluyor, oraya askeri bir örgüt kuruyor. Bunun anlamı, terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmek. ABD yanlıştan vazgeçmeli.

Bu millet, bu ülke şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, egemenliğinden zerre kadar taviz vermemiştir. Bağımsızlığınız, egemenliğiniz, toprak bütünlüğünüz, millet olma vasfınız ortadan kalktıktan sonra daha konuşacak bir şeyiniz olmaz.

Terör örgütleri arkalarına birilerini alarak boş durmuyorlar. Kobani, Afrin tarafından taciz atışları, saldırılar devam ediyor. Bu tacizlere, bu saldırılara pabuç bırakacak değiliz.

İBADİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yıldırım, olası Afrin harekatı öncesinde dün akşam Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefonda görüştü.