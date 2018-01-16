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Uyum komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalara ilişkin AK Parti tarafından oluşturulan komisyon yarın ilk kez toplanıyor. Basına kapalı gerçekleşecek toplantının bir bölümüne ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 16:51
Uyum komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan komisyon yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında yarın parti genel merkezinde toplanacak uyum komisyonu, yol haritasını belirleyecek.

Sürece ilişkin takvimlendirme çalışmasının da yapılacağı toplantı, Yazıcı'nın açılış konuşmasıyla başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM'IN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Basına kapalı gerçekleşecek toplantının bir bölümüne ve AK Parti Genel Başkanı ile AK Parti Genel Başkanvekili ve 'ın da katılması bekleniyor.

Mevcut üst komisyonun altında oluşturulan "Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu", "Kamu Personel Rejimi Komisyonu", "Yerel Yönetimler Komisyonu", "Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu" ve "Meclis İç Tüzük Komisyonu" üyelerinin tamamı toplantıda hazır bulunacak.

Toplantının sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın açıklama yapması bekleniyor.

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Uyum komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak
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