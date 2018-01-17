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nerede ve önemi nedir? - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı , operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan gazetecilerin Afrin operasyonuna ilişkin sorusuna "Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapacağız. Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını birer birer dağıtacağız.'' dedi. Bu gelişmelerin ardından ''Afrin nerede'' sorusunun yanıtı bazı kişiler tarafından merak edilmeye başladı. Peki Afrin nerede ve önemi nedir?

Giriş Tarihi: 17.1.2018 14:33 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 14:33
Afrin nerede ve önemi nedir? - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı , geçtiğimiz günlerde operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapacağız. Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını birer birer dağıtacağız. Ben her zaman ne diyorum? Bir gece ansızın gelebiliriz. Savaş stratejisinde geceler sayısızdır.'' dedi. Peki Afrin nerede? Afrin'in Türkiye açısından önemi nedir? İşte detaylar

AFRİN NEREDE?

Afrin, Suriye'nin kuzey batısında bulunmaktadır. Suriye iç savaşında kritik noktalardan olan Halep şehrinin kuzey batısında bulunan Afrin şehri 50 bin nüfusa sahiptir. Ekonomisini zeytin, zeytinyağı, tekstil ve Halep sabunu ile sağlayan Afrin şehrinin sembolü de zeytin ağacıdır.

AFRİN OPERASYONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan, Meclis'te AK Parti Grup toplantısının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye sınırına "YPG Ordusunun" kurulması ve Afrin Operasyonu ile ilgili sorular üzerine, "Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapacağız. Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını birer birer dağıtacağız. Ben her zaman ne diyorum? Bir gece ansızın gelebiliriz. Savaş stratejisinde geceler sayısızdır. Bir gece" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:


"Tabi olacaklar. Beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Bizim için değil. Biz onları, topraklarına sahip çıkmaları için kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Çünkü bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için bir tehdit kuşağı ortaya çıkacak. Biz bu tehdit kuşağının oluşmaması için orada bize gönül veren Türkiye'ye karşı gerçekten muhabbeti fazla olan bu tür insanlarla dayanışma içinde. ABD on binlerce kilometre öteden gelecek burada kendisine bir ordu oluşturacak ve bunun da adını ne koyacak, sınır güvenliği. Neyin sınır güvenliği. Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'Bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor."

"Yarınki MGK'dan karar bekleyelim mi?" sorusu da Erdoğan, "Onu oradan niye bekliyorsunuz? Onu oradan beklersen yanlış olur" karşılığını verdi.

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Afrin nerede ve önemi nedir? - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu açıklaması
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