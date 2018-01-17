Afrin’e girmek helal-i hakkımız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup konuşmasında önemli mesajlar verdi:

Türk devleti bütün milli güç unsurlarıyla terörizmi kaynağında imha etmek için harekete geçmeli. Türkiye'yi yeni istila planı düşman kampında toplanan utanmazların gizli ajandasında. Afrin'e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz'le bağlantı yollarını kesmek, teröristlere Türk milletinin demir yumruğunu ve hakikat dolu müdahalesini göstermek helali hakkımızdır. Afrin temizlenmeli, Menbiç ve diğer fitne kaynakları, adi terör kampları, terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir.

Korkak ve kaçak yaşamaktansa kahramanca ve imanla ölümü tercih eder, sadece rükû ve secdede eğiliriz. Hükümetin meşru savunma ve beka mücadelesinde can pahasına yanındayız, devletin şanını lekeletmemeye kararlıyız, yiğit askerlerimizin duacısıyız. Allah gazamızı mübarek kılsın.

Türk milleti 15 Temmuz'da vahşi ve vandal bir saldırıya maruz kalmıştı. Türk askeri kılığına giren hainler tarihin en büyük ihanet ve melanetinin fail ve tarafları olmuşlardı. Allah muhafaza, FETÖ başarsaydı, Türkiye işgale uğrayacak, Cumhuriyet tasfiye edilecek, Türk tarihinin akışı kesilecekti. Hamdolsun, Türk milleti ihaneti durdurdu. Terörist başı Gülen halen Pensilvanya'daki inindedir, ABD tarafından açıkça korunmakta, kollanmaktadır. FETÖ'yü ABD'den ayrı düşünmek, ABD'yi FETÖ'ten bağımsız yorumlamak geldiğimiz bu aşamada makul ve mantıklı bir izah tarzı olmayacaktır.

Kürt kökenli kardeşlerimiz canımız, ciğer paremiz, civan mert kardeşlerimizdir. MHP'yi kim Kürt düşmanı gösteriyorsa, alçaktır, haindir, sütünde haram, kanında irin vardır.

Bazı kalem sahiplerine, televizyon yorumcularına, FETÖ kalıntılarına, CHP'li tetikçilere diyeceğim odur ki, elbette sözünde ölçü bilmeyen, edepsizlikte eşik ve sınır tanımaz. Anahtarı teslim etmişiz. Dükkânı kapatmışız. Havlu atmışız, eriyormuşuz. Bu iftira ve kara çalmaların sonu gelmez. CHP'nin marazi sözcüleri binmişler bir alamete, gidiyorlar kıyamete.

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