Buna müsaade etmeyeceğiz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınıra askeri mühimmat ve teçhizat sevkıyatı devam ederken olası Afrin operasyonu öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, Brüksel'de düzenlenen NATO
toplantısına katıldı. YPG'ye karşı net mesajlar veren Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile de bir araya geldi.
NATO AYRIM YAPMAMALI
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen toplantının açılış oturumunda söz alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır" ifadesini kullandı. Akar NATO'nun iki yüzlülüğünü ortaya koyarcasına "DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK
/PYD
/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir" mesajını verdi. Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" diye konuştu. Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi. Bugün de sürecek toplantının ikinci gününde Ukrayna ve Gürcistan konularının ele alınması bekleniyor.