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Erdoğan, kendisini göremediği için ağlayan çocuğu aradı

Erdoğan, hafta sonu gittiği Yozgat'ta kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak'ı telefonla arayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini göremediği için ağlayan çocuğu aradı

, Yozgat'ta pazar günü katıldığı AK Parti İl Kongresi'nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki 'i telefonla arayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde minik Irmak'a "Yozgat'a geldim ama çok kar vardı, herhalde sen üşürsün diye baban seni eve götürdü, değil mi?" diye sordu. Derslerini de sorduğu minik Irmak'ın "Çok iyi" ve "Kur'an'a geçtim" cevabı üzerine Erdoğan, "Maşallah, maşallah tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum seni. Pazartesi geliyorsunuz öyle mi?" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini göremediği için ağlayan çocuğu aradı
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