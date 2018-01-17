Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini göremediği için ağlayan çocuğu aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta pazar günü katıldığı AK Parti İl Kongresi'nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i telefonla arayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde minik Irmak'a "Yozgat'a geldim ama çok kar vardı, herhalde sen üşürsün diye baban seni eve götürdü, değil mi?" diye sordu. Derslerini de sorduğu minik Irmak'ın "Çok iyi" ve "Kur'an'a geçtim" cevabı üzerine Erdoğan, "Maşallah, maşallah tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum seni. Pazartesi geliyorsunuz öyle mi?" dedi.

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