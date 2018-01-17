FETÖ operasyonları: 37 tutuklama 31 gözaltı

FETÖ
operasyonları tüm yurtta dün de sürdü:
Erzurum
: FETÖ'nün "Gaybubet", "Hijyen" ve "Işık" evlerine yönelik operasyonda yakalanan ve örgüt üyelerine sahte kimlik sağladıkları ve saklanmalarına yardımcı oldukları ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlenen 25 kişi tutuklandı.
Uşak: ByLock
'çu 7 örgüt ablası tutuklandı.
Kırşehir:
3 örgüt ablası tutuklandı.
Gaziantep:
Kapatılan Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eski Dekanı Prof. Murat Özdemir tutuklandı.
Antalya:
Alanya'da FETÖ'ye ait kapatılan yurtta müdür olarak görev yapan H.G. tutuklandı.
Çanakkale:
2 astsubay ile 1 yüzbaşı gözaltına alındı.
Sakarya:
13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Eskişehir:
Muvazzaf üsteğmen H.U. ile ByLock'çu vaiz H.C. gözaltına alındı.
Balıkesir:
Bandırma'da 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli astsubay R.E. gözaltına alındı.
Aydın:
Muvazzaf binbaşı S.Ş, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüştüğü belirlenince gözaltına alındı.
Karabük:
Ankersörlü telefonla FETÖ bağlantılı kişilerle irtibat kuran 11 kripto FETÖ'cü askeri personel gözaltına alındı.
Ankara:
Son üç ayda 72 asker FETÖ itirafçısı oldu.
Furkan NEHRİ-Hüseyin CUMALI-Rıdvan UYSAL-Tahir Aşkın KISACIK- Ali Faik ATAY/
SABAH