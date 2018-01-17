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operasyonları: 37 tutuklama 31 gözaltı

Giriş Tarihi: 17.1.2018
operasyonları tüm yurtta dün de sürdü:
Erzurum: FETÖ'nün "Gaybubet", "Hijyen" ve "Işık" evlerine yönelik operasyonda yakalanan ve örgüt üyelerine sahte kimlik sağladıkları ve saklanmalarına yardımcı oldukları ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlenen 25 kişi tutuklandı.
Uşak: 'çu 7 örgüt ablası tutuklandı.
Kırşehir: 3 örgüt ablası tutuklandı.
Gaziantep: Kapatılan Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eski Dekanı Prof. Murat Özdemir tutuklandı.
Antalya: Alanya'da FETÖ'ye ait kapatılan yurtta müdür olarak görev yapan H.G. tutuklandı.
Çanakkale: 2 astsubay ile 1 yüzbaşı gözaltına alındı.
Sakarya: 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Eskişehir: Muvazzaf üsteğmen H.U. ile ByLock'çu vaiz H.C. gözaltına alındı.
Balıkesir: Bandırma'da 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli astsubay R.E. gözaltına alındı.
Aydın: Muvazzaf binbaşı S.Ş, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüştüğü belirlenince gözaltına alındı.
Karabük: Ankersörlü telefonla FETÖ bağlantılı kişilerle irtibat kuran 11 kripto FETÖ'cü askeri personel gözaltına alındı.
Ankara: Son üç ayda 72 asker FETÖ itirafçısı oldu.

Furkan NEHRİ-Hüseyin CUMALI-Rıdvan UYSAL-Tahir Aşkın KISACIK- Ali Faik ATAY/SABAH
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FETÖ operasyonları: 37 tutuklama 31 gözaltı
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