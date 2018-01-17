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'nün üniversitedeki kız öğrenci yapılanmasına operasyon

/PDY’nin ’ndeki kız öğrenci yapılanmasına yönelik Mersin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 11:08
FETÖ'nün üniversitedeki kız öğrenci yapılanmasına operasyon

19 ŞÜPHELİ TESPİT EDiLDİ

Ekipler, Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM), Bölge Talebe Mesulü (BTM), 'ev ablası' ve 'mezuncu' olarak faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda, /PDY ile ilişki ve irtibatlarının bulunduğu, terör örgütüne müzahir kurumlarında kaydı olan 19 şüpheliyi tespit etti.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine ekipler, Mersin, Adana, Amasya, Ankara, , Çorum, Gaziantep, , Hatay, İzmir, İstanbul, Konya, Nevşehir, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde yaptıkları operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

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FETÖ'nün üniversitedeki kız öğrenci yapılanmasına operasyon
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