Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > ‘İsrail benden korktu’

benden korktu’

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018
‘İsrail benden korktu’

ABD'nin 'in başkenti olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla direnişin sembolü haline gelen Fevzi el-Cuneydi (16) Türkiye'ye geldi. Esenler Belediyesi'nin davetlisi olan Cuneydi, ilk olarak 2. Abdülhamid'in Çemberlitaş'taki kabrini ziyaret etti. Daima yanlarında durduğu için 'a teşekkür eden Cuneydi, "Filistin halkı olarak bu duruşu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Simge fotoğrafı 21 gün tutuklu kaldıktan sonra görebildiğini belirten Cuneydi, "Ben korkmuyorum burada, İsrail korkuyor benden. Bunun ispatı; 23 asker beni tutukluyor ve kahraman olarak çıkıyorum" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İsrail benden korktu’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN