‘İsrail benden korktu’

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla direnişin sembolü haline gelen Fevzi el-Cuneydi (16) Türkiye'ye geldi. Esenler Belediyesi'nin davetlisi olan Cuneydi, ilk olarak 2. Abdülhamid'in Çemberlitaş'taki kabrini ziyaret etti. Daima yanlarında durduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Cuneydi, "Filistin halkı olarak bu duruşu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Simge fotoğrafı 21 gün tutuklu kaldıktan sonra görebildiğini belirten Cuneydi, "Ben korkmuyorum burada, İsrail korkuyor benden. Bunun ispatı; 23 asker beni tutukluyor ve kahraman olarak çıkıyorum" diye konuştu.

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