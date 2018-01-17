İsrailli aktivist Peled: Terör ordusunun İsrailli damatla ilgisi var

İsrailli yazar ve aktivist Miko Peled, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik ordu oluşturulmasına ilişkin değerlendirme yaparken , "Şüphesiz ki İsrail'in Beyaz Saray'daki ajanı, Trump'ın damadının bununla bir ilgisi var" diye konuştu. Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAÜ) düzenlediği "Generalin oğlunun gözünden Kudüs" konferansında konuşan Peled, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesini ve Suriye'nin kuzeyindeki sınıra 30 bin kişilik ordu yerleştirmesini 'düşüncesizlik' olarak nitelendirdi. Dünyanın net bir seçeneği olduğunu söyleyen Peled, "Ya ABD'nin düşüncesizliğini takip edeceğiz ya da ölçülü sorumluluk sahibi bir şekilde davranacağız" ifadelerini kullandı. ABD'nin Suriye'de 30 bin kişilik silahlı grup oluşturma kararını eleştiren Peled, "İsrail'in Beyaz Saray'da çalışan ajanların parmağı olduğuna neredeyse eminim" şeklinde konuştu. Trump'ın Ivanka ile evli olan Jared Kushner fanatik bir İsrailli Yahudi olarak aynı zamanda Trump'ın başdanışmanlığını yapıyor.

SELVA ÜNAL / BETÜL USTA