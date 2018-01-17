İtiraz dilekçesinde kara para detayları göze çarptı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ
/PDY
) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanan 4 iş adamı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tutuklama talebinde örgüte aktarılan paralarla ilgili bilgiler dikkati çekti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılanan 4 iş adamı hakkında hazırlanan tutuklamaya ilişkin talep yazısı mahkemeye sunuldu. Talep yazısında, Orhan adlı gizli tanığın, "Örgütün büyük miktardaki para kasaları M.K, F.K, A.F.E, T.B, A.Y. ve İ.S. ile E.K, firmaları adına hesap açtırarak, ihracat-ithalat yapmış gibi işlem yaparak örgüt paralarını aklıyordu. Ayrıca stratejik işlerini de bu kişiler ve bu kişilere ait firmalar çözerdi" ifadeleri yer aldı.
Tutuksuz yargılanan iş adamı F.K'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildiği hatırlatılan tutuklama talebi yazısında, F.K'nin banka hesaplarının incelenmesiyle oluşturulan bilirkişi raporunun sonuçlarına yer verildi.
Talep yazısında, "Bilirkişi raporuna göre, F.K'nin banka hesapları incelendiğinde himmet çeklerinin, kara para
nın, elden ve takastan tahsili yoluyla toplam 250 milyon 467 bin 248 liralık olduğu görülmüştür. Ticari olmayan ve gerçek kişi mevduat hesabı üzerinden yüksek tutarda 'himmet' adı altındaki bu kara paranın, F.K'nin banka mevduat hesaplarında, şirketleri üzerinden aklandığı, bu eylemlerle kara paraların da FETÖ/PDY'nin talimatı ile bu örgütün sahibi olduğu firmalara ve üyesi olan kişilere aktarıldığı, diğer bir deyişle FETÖ/PDY'nin finansmanında kullandığı tespit edilmiştir."
Tutuklama talebinde, bilirkişi raporunun sonuç kısmında yer alan, "F.K'nın oğlu ve bir akrabasının, 'Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'da tarif edilen kara para trafiğinin ortaya çıkmasını engellemek, himmet adı verilen paraları aklamak ve bu yolla terörün finansmanını sağlamak kastı içinde bulundukları anlaşılmış, ticari olmayan ve gerçek kişi mevduat hesabı üzerinden yüksek para hareketlerini elden nakit yatırma ve nakit çekme fiilleriyle iş ve işlemlerini gizleme amacına hizmet etmesindeki kastın da FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlama çabasının sonucu olarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını delillerle ortaya koymuştur" ifadeleri yer aldı.