Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Medya Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu gecede PKK/PYD-YPG terör örgütü ile Suriye'de 30 bin kişilik sınır ordusu kurmak isteyen ABD'ye sert mesajlar verdi. Anadolu Yayıncıları Derneği'nce Grand Ankara Otel'de düzenlenen törende konuşan Başbakan Yıldırım, özetle şunları kaydetti:

Etrafa bakıyorsunuz, her gün yeni bir plan, her gün yeni bir tezgâh. Irak'ta, Suriye'de işleri yerine koyalım derken, dost bildiğimiz bazı ülkeler, hem de NATO içinde bizimle beraber aynı masa etrafında oturanlar bize karşı alenen terör faaliyeti yürütenlerle bir olup bir ordu kuruyorlar.

NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz, ülkemize her türlü yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz.

DOST OLMAYANLAR BELLİ

Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz. Ancak bugünlerde gerçek dost ve gerçek dost olmayanlar belli oluyor. Emperyalist özlemler hedefler, bölgede yeni planlamalar peşindeler. Yeni planlama Türkiye'nin bölgedeki teminat gücünü zayıflatmaya yönelik planlamalardır.

ZERRE KADAR TAVİZ VERMEYİZ

Bugüne kadar egemenlik haklarımızdan şartlar ne olursa olsun zerre kadar taviz vermedik bundan sonra da hiçbir güç şu ay yıldızlı bayrağı indiremez, bu ezanları dindiremez, bu milleti bölemez, ayrıştıramaz.

MEDYAYA 15 TEMMUZ ÖVGÜSÜ

15 Temmuz gecesini hatırlayalım. O gece basın yayın kuruluşlarına, televizyonlara kimse bir şey demedi. Biz arayıp, "Şöyle yayın yapın, böyle yayın yapın, darbe karşısında bir duruş sergileyin" demedik. Milletini, devletini, bayrağını, demokrasisini seven basın ve medya kuruluşları adeta o gece durumdan vazife çıkararak, yayın yaptılar ve bu darbenin bastırılmasında hayati görev üstlendiler.

'ÇAPULCULARLA İŞ TUTMAYIN' UYARISI

"Müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi ortaya koyun. Siz tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor."