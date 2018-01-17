Kılıçdaroğlu'na bir tepki daha! "Bu köhne zihniyeti kınıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen halk için "militanlar" ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine art arda çok sert tepkiler geldi. Kılıçdaroğlu'nu çok sert ifadelerle eleştiren AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, "15 Temmuz destanını yazan milletimize, dün bu kutlu Meclis çatısı altında "Militan" nitelendirmesinde bulunulması kamu vicdanını yaralamıştır" dedi.

Mehmet Muş konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"MİLLETİN DİRENİŞİNİ SİNDİREMEDİ"

15 Temmuz destanını yazan milletimize, dün bu kutlu Meclis çatısı altında "Militan" nitelendirmesinde bulunulması kamu vicdanını yaralamıştır.

O gece sivillerin şiddet kullandığını iddia edip; darbeye, tanka, kurşunlara karşı dik duran milletimize "militan" suçlamasında bulunmak FETÖ'cü hainleri aklama çabasıdır. Darbe girişimine "Tiyatro" denilmesi, "katil devlettir" söylemi ve sonra da işi daha ileri götürüp milletimize hakaret edilmesi; birilerinin 15 Temmuz'da milletin direnişini içine sindiremediğini göstermektedir.

"O GECE DİRENEN HALKIMIZA SUÇLAMALARDA BULUNMAK SİNSİ BİR OYUNUN PARÇASIDIR"

Herkes şunu bilmelidir ki; 15 Temmuz'da şiddet uygulayan, sokakları bombalayan, 250 vatandaşımızı katleden ve ülkemizi işgal etmek isteyen FETÖ'cü hainlerdir. Darbecileri mağdurmuş gibi gösterip, o gece direnen halkımıza suçlamalarda bulunmak sinsi bir oyunun parçasıdır.

Keza vatandaşlarımıza hak arama yöntemi olarak kendilerini Cumhurbaşkanlığı önünde yakmalarını tavsiye etmek de bu sinsi algı operasyonunun parçasıdır.

"GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR SİYASET ANLAYIŞI"

Ülkeyi kaosa sürüklemek için yollar arayanlar; sırf kendi muhalefet argümanlarına zemin oluşturmak için vatandaşlarımıza intihar çağrısında bulunmaktadırlar. Bu; hiçbir insani değeri olmayan gözü dönmüş bir siyaset anlayışıdır. Vatandaşa "Git kendini yak" diyenlerin gözünde insanın zerre kadar değeri yoktur. Onlar sırf kendi siyasi ikballeri için sadece bir kişiyi değil; tüm ülkeyi ateşe atmaya hazırdırlar.

"BU KÖHNE ZİHNİYETİ KINIYORUZ"

Ancak aklını, vicdanını, insafını ve insanlığını yitirmiş bir kişi, vatandaşa kendini yakma tavsiyesinde bulunur. Hırsları aklının önüne geçmiş, merhametini yitirmiş bu köhne zihniyeti kınıyoruz. Halkımıza militan diyenler, ona hak arama yöntemi olarak kendini yakma tavsiyesinde bulunanlar, şu dakikaya kadar hala bu sözlerinden dolayı özür dilememişlerdir. Bu sözleri düzeltmemişlerdir. Bizim için vatandaşımızın hayatı her şeyin üzerindedir. Birileri bu milleti yakmaya uğraşırken; biz yaşatmak için çabalayacağız.