Son dakika: Meteoroloji'den çok önemli uyarı! O saatlerde...

Meteoroloji'den çok önemli bir son dakika uyarısı geldi... Yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren ülkenin büyük bölümünde hızı 100 km'ye kadar çıkacak olan fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara dikkat çekildi.

Meteoroloji açıklamasında şunları kaydetti:

"ULAŞIMDA AKSAMALAR, ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ, SOBA VE DOĞALGAZ KAYNAKLI ZEHİRLENMELERE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

"Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini arttırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren 988 hPa'lık derin alçak basınç merkezinin ülkemizde etkili olmasıyla perşembe günü batı kesimlerden başlayarak doğuya doğru ülkemizin büyük bir bölümünde önce güney, zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeybatı, doğu kesimlerde kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına (60-80 km/saat , yer yer 100 km/saat ) şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü de Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"