Özür ile perdelenemez. CHP’nin 2019 seçim stratejisi!

İDRİS KARDAŞ'IN AKTUEL.COM.TR'DE YAYINLANAN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

O da CHP'nin git gide militanlaşması, şiddeti meşru muhalefet aracı olarak görmesi ve bunun sonucunda da tüm kadroların bu yönde şekillenmesi sorunudur. Meşru ve siyaset mekanizmaları içerisinde yapılan demokratik muhalefetin yerine, militan bir muhalefet anlayışını dayatıyor CHP. Terör ve

şiddeti normalleştirmeye ve meşrulaştırmaya çalışan HDP'nin yanında artık CHP'yi de eklemek durumunda kalıyoruz. Kendilerine verilen görev açık.

Ülkenin kaos, şiddet ve terörle boğuşması ve böylelikle küresel vesayet odaklarının ülkeyi kontrol edebilecek siyasi yapıların ve aktörlerin ülkeyi yönetmesi. Millet buna izin vermez ama CHP'nin yürüttüğü ve dayattığı muhalefet zemini ülkenin demokrasisine zarar veriyor. Siyaset kurumunun bizatihi kendisini işlevsizleştiriyor. Dolayısıyla domuz eti yemesi kendi problemleri ama şiddeti muhalefet aracı olarak dayatmaları tüm Türkiye'nin yani hepimizin sorunu. Bu açıdan CHP İstanbul İl Başkanı'nın özür dilemesinin bir anlamı yok. Siyasette şiddetin meşru bir araç olarak kullanılabileceği anlayışı bir yanlış anlaşılma yada pişmanlıkla ifade edilecek bir durum değil. Dolayısıyla şiddeti meşru gören bu zihniyetin siyaset mekanizmasının dışına çıkarılması gerekir. Burada da CHP seçmenine büyük görev düşüyor elbette.