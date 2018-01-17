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Son dakika: sınırından son görüntü! Her yer kırmızı-beyaz...

Son dakika haberi... Sınır köyü kırmızı-beyaza büründü. Hatay'da sınırındaki sakinleri olası Afrin operasyonunda askerlere destek vermek için evlerini Türk bayraklarıyla donattı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 12:05
Son dakika: Suriye sınırından son görüntü! Her yer kırmızı-beyaz...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı sınırında bulunan sakinleri, olası Afrin operasyonunda askerlere destek vermek adına evlerini Türk bayraklarıyla donattılar.

AFRİN OPERASYONU İÇİN ASKERLERE 'YANINIZDAYIZ' MESAJI

Sınıra gönderilen tankların ve zırhlı araçların geçiş güzergahı olan mahalle, kırmızı-beyaza büründü. Köy sakinleri Türkiye'nin başlatması beklenen olası Afrin operasyonu için askerlere 'yanınızdayız' mesajı verdi. Sınıra sıfır noktasında bulunan köy sakinlerinden Salih Şanverdi, "Bu bayrakları askerimize destek için astık ve hiçbir zaman inmeyecek. Askerimizin yanındayız onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Askerin geçişleri oluyor, onlara bayraklar sallayarak destek mesajı veriyoruz" diye konuştu.

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Son dakika: Suriye sınırından son görüntü! Her yer kırmızı-beyaz...
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