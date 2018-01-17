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Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü

Başkanı ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Körfez ülkeleriyle ilgili sorunları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Körfez ülkeleriyle ilgili sorunların ele alındığı açıklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 21:00 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 21:11
Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü

'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider arasındaki görüşmede Trump, Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) geçici üye sandalyesine oturması sebebiyle Şeyh Sabah'ı tebrik etti.

Telefon görüşmesinde Trump, Körfez bölgesindeki liderliği sebebiyle Şeyh Sabah'a teşekkür etti.

Ayrıca Trump'ın, Körfez bölgesindeki liderliği için Şeyh Sabah'a teşekkür ettiği, Kuveyt Emiri'nin de bölgedeki son gelişmeler hakkındaki görüşlerini aktardığı belirtildi.

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Görüşmede, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) birlik içerisinde olmasının önemine işaret edildiği ve bölgesel tehditlerle mücadeleye odaklanması gerektiğinin de ele alındığı ifade edildi.

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Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ı 7 Eylül 2017 tarihinde Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, " ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki görüşmelere yardımcı olabilirsem bunu yapmayı isterim. Kuveyt, bu konunun çözümünde liderlik yapıyor ve biz bunu çok takdir ediyoruz. Bu sorunun çözüleceğine inanıyorum eğer çözülmezse Beyaz Saray'da ben arabulucu olacağım." değerlendirmesini yapmıştı.

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Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü
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