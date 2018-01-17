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sınırdaki tank birliklerine takviye yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin ’nin güney sınırında 30 bin kişilik bir güç oluşturacağını açıklamasının ardından tarafından bölgeye yapılan birlik takviyesi hareketliliği sürüyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 14:33 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 14:35
Türk Silahlı Kuvvetleri sınırdaki tank birliklerine takviye yapıyor
Terör örgütü PKK ve YPG'nin yoğun olarak bulunduğu Suriye'deki Afrin bölgesi için, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Mardin, ve Kilis bölgesine çok sayıda zırhlı araç ve tank sevkiyatı yapıyor. Bu araçlar için gerekli personellerin de bölgeye sevkıyatı sürüyor.

Mardin'deki bir mekanize birliğinde çekilen görüntüler, hareketliliği göz önüne serdi. Alkışlar içerisinde, birliğe otobüslerle gelen tank personeli büyük coşku ile karşılandı.

Öte yandan, Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarındaki üs noktasına da çok sayıda yeni tank getirilmesi dikkat çekti. Tank personeli takviyesi de yapıldı. Mardin'deki birlikte karşılanan tank birliğinin askerleri sınırda hazır tutulan araçları kullanacak.
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Türk Silahlı Kuvvetleri sınırdaki tank birliklerine takviye yapıyor
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