Türkiye Pegasus’u, CHP Canan Kaftancıoğlu’nu konuşuyor ama…

HÜRRİYET SADECE İŞİNE GELENİ YAZAR

Evet öğrenemezsiniz… Çünkü Hürriyet yazmaz.. İşine geleni yazar.. Hem de işine geldiği kadar yazar.. Diyeceksiniz ki, 'siz de öyle yapmıyor musunuz?'.. Ya hu bizde 10 kişi kahve için 'kahverengidir' dese, elbet biri çıkar 'iyi ama siyah olan kahveye haksızlık yapmıyor musunuz?' diye etikçilik taslar. Oysa eğer Hürriyet'in kapalı kapıları arkasında bir karar verildiyse, bilâ istisna o kahve için 'kırmızıdır' derler, kimseye de sorgulatmazlar..

YER YERİNDEN OYNUYOR, CHP FOKURDUYOR HÜRRİYET GÖRMÜYOR

Bir şey söyleyeyim mi size.. Kızıyor değilim Hürriyet'e ha.. Bu iş öyle yapılır zaten.. Sorun Hürriyet'te değil yani.. Başlığı açtık madem gelin dolduralım içini.. Ne dedik; "Hürriyet okursanız öğrenemezsiniz".. Mesela yer yerinden oynuyor.. CHP içi fokur fokur kaynıyor.. Hükümet çevreleri cepheden eleştiriyor.. Ama Hürriyet okursanız CHP'nin yeni İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun nasıl PKK muhibbi olduğunu öğrenemezsiniz..

YAZMAMA KARARI ALMIŞLAR ASLANLAR GİBİ ARKASINDALAR

Yazmama kararı almışlar ve aslanlar gibi bu kararın arkasında duruyorlar.. Öğrenemezsiniz Canan Hanım'ın 1915 trajedisi için 'soykırım' dediğini, Berkin Elvan'ın ölümünden sonra devleti 'seri katil' olmakla itham ettiğini, eşinin çeyrek domuzu 7 dakikada yediğini.. Peki her sütununda gazetecilerin özgür olmasını savunan Hürriyet, yaptığı bir haber nedeniyle geçen hafta cezaevine giren Akit gazetesi muhabiri Dursun Suna'yı haber yaptı mı?.. Eğer Hürriyet'i okursanız sadece Ahmet Şık'ın cezaevinde olduğunu zannedersiniz..

CHP'nin skandal başkanını aklama görevi Hürriyet'e kaldı

23 YILDIR CEZAEVİNDE OLAN ETHEM KÖYLÜ'YÜ DE GÖREMEZSİNİZ

Peki Hürriyet okursanız öğrenebilir misiniz, 28 Şubat'ta idam cezası alan Ethem Köylü'nün, 23 yıldır cezaevinde olduğunu.. Bayilerde bile satılan bir dergiyi dağıtmaktan suçlandı, idama mahkum oldu. Eğer idam kalkmasaydı asılmıştı.. Herkes yeniden yargılandı.. Ergenekon sanıkları, Balyoz sanıkları.. Ama 28 Şubat'ta cezaevine atılanlar orada ömür tüketiyor.. Hürriyet okursanız sadece içerde bir tek Mehmet Altan'la Şahin Alpay var sanırsınız..

PİSTEN ÇIKAN TRABZON UÇAĞINI DA OKUYAMAZSINIZ

Mesela sadece Hürriyet okursanız Selahattin Demirtaş'ı kahraman, Yasin Börü'yü DEAŞ'lı terörist zannedersiniz.. Zaten Yasin Börü'nün adını bilen de bulamazsınız Hürriyet'te.. Bütün bunlar nereden geldi aklıma derseniz, arz edeyim.. Trabzon'da pistten çıkan uçak için ilk gün Hürriyet 'pist'i suçlu göstermişti.. Pilotun, 'ama motor arızası yaşandı' ifadesi çıktığı anda uçak kazası haberlerinin tamamını servisten kaldırdılar.. Tam ona şaşıracaktım ki, bu gerçeği hatırladım(STAR)