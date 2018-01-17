Turkuvaz Medya’ya sekiz ödül

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği görkemli gecede Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı. SABAH, atv ve aHaber, 8 farklı alanda ödüle layık görüldü. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu 'Yılın Ankara Temsilcisi' ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan, SABAH yazarı Hilal Kaplan ise 'Yılın Köşe Yazarı' ödülünü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan aldı. 'Yılın Haber Kanalı' ödülüne aHaber layık görülürken, televizyon yöneticisi kategorilerinde aHaber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen ödül aldı. Her iki ödülü de Çimen'e, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu verdi. aHaber Haber Müdürü Murat Gener'e ise 'Yılın Televizyon Programcısı' ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi. atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, 'Yılın Televizyon Ankara Temsilcisi' ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'dan alırken, 'Kim Milyoner Olmak İster' programı 'Yılın Yarışma Programı, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden Deniz Çakır ise 'Yılın Kadın Dizi Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

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