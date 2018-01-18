Akşener Savcı karşısında çark etti: Tokat kırsalı' diyerek fotoğraflar gösterdiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddiaları kapsamında Ankara Başsavcılığı'na dün ifade verdi. Akşener'in elinde herhangi bir belge ve fotoğraf olmadığı, bu nedenle Başsavcılığa sadece sözlü beyanda bulunduğu belirtildi.

MERAL AKŞENER 2 SAAT İFADE VERDİ

Akşener ve parti yöneticileri, Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğu, bunların seçim döneminde rol alacakları ve istenmeyen bir sonuç durumunda karışıklık çıkaracaklarına yönelik iddiaları gündeme getirmişti. Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirten hükûmet yetkilileri, Akşener'e sert tepki göstermişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bilgisine başvurulmak üzere çağrılmıştı. Dün öğle saatlerinde Ankara Adliyesi'ne avukatıyla birlikte gelen Akşener, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Ramazan Dinç'e bilgi sahibi sıfatıyla yaklaşık iki saat ifade verdi.

Akşener'in ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

"FOTOĞRAFLARI BANA BIRAKMADI"

"Ben eski İçişleri Bakanı olduğum için zaman zaman devlet içerisinde görevli bürokratlar ve sivil kesimden bazı insanlar önemli gördükleri konuları benimle, iktidarda tanıdığım insanlara iletmek üzere paylaşırlar. Kamuda çalıştığı için ismini açıklayamayacağım birisi Tokat kırsalında sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla bana fotoğraflar gösterdi. Video kaydı yoktu. O fotoğrafların Tokat kırsalında sivillere silahlı eğitim verilen kamplara ait olduğunu belirtmişti. Fotoğrafları bana bırakmadan kendisi geri götürdü. Tokat ve Konya illerinde nerede, kimler tarafından ve kimlere silahlı eğitim verildiği konusunda somut bilgiye sahip değilim."

AK PARTİ'DEN SERT CEVAP GELMİŞTİ

Mahir Ünal bu silahlı eğitim kampı açıklamalarına tepki gösterirken Akşener'in 'Gündeme gelmek için iç savaş çığırtkanlığı' yaptığını söylemişti

'BU İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞIDIR'



Ünal şunları söylemişti:

Bu nasıl bir sorumsuzluktur. Bu nasıl bir dil. Falanca yerde şöyle bir şey yapılıyormuş, filanca yerde Alevilere şöyle yapılacakmış. 12 Eylül öncesinde de falanca yerde komando eğitimi veriliyormuş. Efendim böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır.