Başsavcılıktan 115 mağdure ile ilgili açıklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran bir bölümü Suriye vatandaşı 115 küçük yaştaki hamile kişinin savcılığa bildirilmemesiyle ilgili açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli Basın ve Yayın Organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde 1 Ocak 2017 – 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin Adli süreçle ilgili aşağıdaki huşuların belirtilmesine gerek duyulmuştur.

Söz konusu olayın Cumhuriyet Başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır.

Olaya ilişkin TCK Madde 279 kapsamındaki "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir.

Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca "Çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir.

Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır.

Gerek kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir.

Bu soruşturmalarla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı"