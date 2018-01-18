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Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanını aradı

- Erdoğan, 'daki kaza için Özbekistan Cumhurbaşkanını aradı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanını aradı

, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, 'daki otobüs kazasında hayatlarını kaybeden Özbekler için taziyelerini iletti. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan'ın acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Kazakistan'ın kuzeybatısında Samara-Çimkent otoyolunda Aktöbe şehrine 320 km mesafede seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, 52 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybetmesine, 5 yolcunun da yaralanmasına neden olmuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanını aradı
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