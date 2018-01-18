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direnişinin sembol ismi Cüneydi Külliye’de

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018
Filistin direnişinin sembol ismi Cüneydi Külliye’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, direnişinin sembolü olarak gösterdiği, Fevzi el Cüneydi'yi Külliye'de kabul etti. ABD'nin Kudüs'ü 'in başkenti ilan etmesinin ardından başlayan protestolarda çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınan 15 yaşındaki Cüneydi İstanbul'un ardından dün Ankara'ya geldi. Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen yılın fotoğrafları oylamasında, Cüneydi'nin fotoğrafı "Yılın Haber Fotoğrafı" seçilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cüneydi'nin ziyareti sırasında o fotoğrafları almanaktan gösterdi.
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Filistin direnişinin sembol ismi Cüneydi Külliye’de
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