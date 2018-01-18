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Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor
Fırtına
obüsleri
YPG
hedeflerini vuruyor
Suriye
'de Şedya ve Surki bölgelerinde terör örgütü
YPG
hedefleri vuruluyor.
Giriş Tarihi: 18.1.2018
07:35
Güncelleme Tarihi: 18.1.2018
07:37
Fırtına
obüsleri sınır hattındaki 7 noktada terör örgütü
YPG
hedeflerini vuruyor. (Habertürk)
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Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor
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