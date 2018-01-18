Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor

obüsleri hedeflerini vuruyor

'de Şedya ve Surki bölgelerinde terör örgütü hedefleri vuruluyor.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 07:35 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 07:37
Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor

obüsleri sınır hattındaki 7 noktada terör örgütü hedeflerini vuruyor. (Habertürk)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN