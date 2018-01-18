HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz

Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal
, CHP
genel başkanlığına resmen aday olduğunu açıkladı. CHP'de yaşananları eleştiren Kocasakal şunları söyledi: "Atatürk'e kefere diyen, 'Mustafa Kemal
'in askerleriyiz' sözünden rahatsız olan, anlamsız bir asker-yoldaş polemiğiyle gerçek düşüncelerini örtbas etmek isteyenler, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP
güzellemesi yapanlar, Atatürk'ün partisinde siyaset yapamazlar. CHP'nin ülkenin üniter yapısı ile sorunlu HDP gibi bir yapıyla yakın çizgide olması siyasi intihardır. 8 kez seçim kaybetmiş, yüzde 25'lere sıkışmış oyunu artıramamış, sokak eylemleriyle partinin toplumsal algısına, kimliğine zarar veren mevcut zihniyetin ve temsilcilerinin değişmesi gerekmekte. Kurtuluş Atatürk'tedir. Kurtuluş, partinin fabrika ayarlarına geri dönmesindedir."
Kocasakal'ın aday olabilmesi için en az 120 delegenin imzasını alması gerekiyor. CHP'DEN İLK TEPKİ
Kocasakal'ın açıklamasıyla ilgili olarak CHP sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan
, "Herkes yüzde 10 imza ile aday olabilir ama kimse aday olurken CHP'nin pozisyonunu ve durduğu hattı kendi keyfine göre tartışmaya açma imkânına, yetkisine, hakkına sahip değildir" dedi.