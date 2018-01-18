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’lar hedefleri tek tek belirledi

’lar Afrin’de vurulacak hedefleri işaretledi. Terör örgütünün gizli üsleri gece görüşlü kameralarla belirlendi. Sınıra sevkıyatı da sürüyor

UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018
İHA’lar hedefleri tek tek belirledi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu () ile birlikte gerçekleştirmeyi planladığı Afrin operasyonu öncesinde bölgede insansız hava aracı () trafiği 2 kat arttı. PYD/YPG'yi adım adım izleyen İHA'lar keşif uçuşlarını artırırken vurulacak terör hedeflerini de işaretliyor. Teröristlerin sahra tipi gizlenme ağlarıyla kamufle ettiği gizli üsleri de gece görüş ve termal kameralarla bir bir tespit edildi.

TANK VE PERSONEL SEVKIYATI
Operasyon öncesinde Afrin'e komşu bölgelere büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirilirken sınırın diğer tarafında hareketlilik devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ'tan arındırılan el Bab ve Kabasin üs bölgelerinde bulunan lar ve tanklar Afrin'in hemen doğusunda bulunan Azez'deki üs bölgelerine kaydırılmaya başlandı. İdlib'deki üs bölgelerine de zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. TSK, Azez ve İdlib'deki üs bölgeleri güçlendirildi. Suriye'nin kentine bağlı Afrın ilçesinin karşısında bulunan Hatay ile sınırına tank, fırtına obüsü ile askeri araçların sevkıyatı da yağmura rağmen sürüyor
Ankara-Moskova hattında da diplomasi trafiği devam ediyor. Kısa zamanda başlayacak operasyon öncesinde , Rusya'dan Lazkiye'deki Hmeymim üssünde konuşlandırılan S-400 hava savunma sistemini kapatmasını istedi.

4 KOLDAN OPERASYON
Afrin'e 4 koldan başlatılacak operasyon planı da tamamlandı. Afrin'de önceden belirlenen hedeflerin hava saldırıları ve obüs atışlarıyla vurulmaya başlanmasının ardından 4 koldan ilerleyecek TSK ve ÖSO askerleri ilk adımda Afrin'in Halep ile bağlantısı sağlayan Zahra ve Tel Rifat bölgelerinin kontrolü sağlanacak. Ardından adım adım ilerleyecek birlikler, en yakınındaki terör hedeflerini vuracak. Boğma harekatıyla terör hedefleri birer birer yok edilecek.

ÖSO, YPG İLE ÇATIŞTI
TSK son hazırlıklarını yaparken ÖSO ile YPG'li teröristler arasında da sıcak çatışmalar yaşanmaya başladı. Azez'in batısında bulunan Minnak Askeri Havalimanı bölgesinde ÖSO mensupları ile teröristler arasında sıcak temas yaşandı.
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İHA’lar hedefleri tek tek belirledi
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