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açıklarında Türk ve Yunan botları arasında gerginlik

’nde Kayalıkları yakınında Yunan Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli dalaş yaşandı. Türk karasularına giren Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında temas olduğu ancak her iki botta da herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 00:26 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 01:57
Kardak açıklarında Türk ve Yunan botları arasında gerginlik

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Yunan Komutanlığına bağlı Nikiforos adlı botun Kayalıkları yakınında Türk karasularına girdiğini gören Türk Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.

Önce anons ile Yunan Sahil Güvenlik Botunu uyararak Türk karasularından çıkması istenen Nikiforos adlı bot, sınır ihlaline devam edince Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli temas oldu. Yaşanan dalaşın ardından tehlikeli manevra yapan Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu çarpıştı. Olaydan sonra Yunan Sahil Güvenlik Botu Türk karasularını terk ederken yaşanan temasta her iki botta da herhangi bir maddi hasarın olmadığı öğrenildi.

Olayı Yunan haber siteleri ile Fransız basın ajansı AFP yaptığı haberde Türk Sahil Güvenlik botunu suçladı.

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Kardak açıklarında Türk ve Yunan botları arasında gerginlik
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