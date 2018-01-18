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‘Kendi siyasi ikballeri için ülkeyi ateşe atmaya hazırlar’

Giriş Tarihi: 18.1.2018
‘Kendi siyasi ikballeri için ülkeyi ateşe atmaya hazırlar’
AK Parti Grup Başkanvekili , Genel Başkanı 'nun bir firmadan alacağını tahsil etmekte yaşadığı sıkıntı sebebiyle Meclis'in önünde kendini yakmaya teşebbüs eden bir vatandaşa, "Gidip kendini sarayın önünde yaksaydın" sözlerine sert tepki gösterdi. Muş, "Vatandaşa 'git kendini yak' diyenlerin gözünde insanın zerre kadar değeri yoktur. Onlar sırf kendi siyasi ikballeri için sadece bir kişiyi değil, tüm ülkeyi ateşe atmaya hazırdırlar" dedi.
Muş, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, önceki gün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, 15 Temmuz'da mücadele eden vatandaşlara "militan" nitelendirmesinde bulunduğunu, bunun kamu vicdanını yaraladığını belirtti. Muş, "O gece sivillerin şiddet kullandığını iddia edip; darbeye, tanka, kurşunlara karşı dik duran milletimize 'militan' suçlamasında bulunmak 'cü hainleri aklama çabasıdır" dedi.
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‘Kendi siyasi ikballeri için ülkeyi ateşe atmaya hazırlar’
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