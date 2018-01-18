Mersin’de kumar operasyonu: 23 gözaltı

Edinilen bilgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez AKdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, 23 kişiyi suçüstü yakaladı. İş yerinde yapılan aramada 821 adet iskambil kağıdı, 120 adet plastik pul, 1 adet oyun tablası, 1 adet metal kutu ve 230 lira para ele geçirildi.

Operasyonda 23 kişiye toplam 5 bin 957 lira para cezası kesilirken, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.K. isimli şahsa ise adli işlem yapıldı.