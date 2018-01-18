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sona erdi

toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 19:40 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 01:57
Milli Güvenlik Kurulu sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldığı kaydedildi.

Milli Güvenlik Kurulu sona erdi

"TERÖRİST ORDUSU KURULMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

Bildiride, "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.,

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"GEREKEN ADIMLAR DERHAL VE KARARLILIKLA ATILACAK"

MGK bildirisinde, "Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır." denildi.

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"PKK/PYD-YPG TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN SİLAHLAR TOPLANMALI"

ABD'nin PYD/PKK terör örgütüne desteği değerlendirilen bildiride şunlar kaydedildi:

"Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır."

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Milli Güvenlik Kurulu sona erdi
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