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Son Dakika Haberi: elebaşı Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Sakarya'ya getirilen , adliyeye sevk edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 13:02
Son Dakika Haberi: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı 'in firari yeğeni , adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ÜMRANİYE'DE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANMIŞTI

Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gülen, adliyeye çıkarıldı. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Tavus Bin Keysan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, 6 Ocak'ta Ümraniye'de saklandığı evde yakalanmıştı.

Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni Keysan Gülen yakalandı

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Son Dakika Haberi: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen adliyeye sevk edildi
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