Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? 18 Ocak Süper Loto sonuçları sorgula...

Süper Loto çekilişi saat kaçta? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer almakta... Milli Piyango İdaresi'nin başkent Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş bu akşam saat 21:15'te başlayacak. Aşağıdaki linkten çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. 30 milyon TL'ye kadar çıkan Süper Loto ikramiyesinde şimdiye kadar en çok çıkan şanslı numaralar da oldukça merak ediliyor.

11 Ocak 2018 tarihlei Süper Loto çekilişinde; 6 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. 5 bilen kişi sayısı 184 olurken; kişi başına düşen ikramiye tutarı 9.351.00 TL oldu. 4 bilen 10.069 kişi 183.80 TL kazanırken, 3 bilen 219.017 kişi 14.55 TL kazandı.

İşte Milli Piyango Süper Loto çekilişinde son haftalarda en çok çıkan şanslı numaralar...

03-15-20-30-40-52

07-20-33-39-40-48

04-07-27-35-36-40

05-10-19-20-38-39

01-06-09-11-45-49

01-23-33-36-47-54

04-10-13-20-33-39

12-14-24-30-31-45

07-13-29-34-38-52

04-15-26-34-35-36

08-13-16-27-31-46

03-12-17-28-47-48

06-13-28-33-44-48

11-18-29-40-46-52

02-03-05-22-24-25

06-08-09-17-25-38

12-15-20-25-30-53

01-35-37-40-44-52

04-09-26-30-37-50

12-17-18-37-45-46

20-23-38-42-48-50

04-10-38-41-43-49

10-13-24-29-43-50

02-03-07-08-19-27

02-03-27-51-53-54

24-27-28-36-39-40

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (TIKLAYIN)

SÜPER LOTO KOLONU KAÇ TL?

Özellikle Süper Loto kolonu kaç lira? sorusu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Loto'nun kolonu 2 TL olarak oynatılmaktadır. Milli Piyango'nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: "İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir."

Süper Loto çekilişi hakkında

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesi yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve idarece belirlenen şubeler tarafından yapılır.

İkramiyelerin, bayiler ve şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devreder.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.