‘Yetmez, milletimizden de özür dilemeli’

CHP
'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevi devraldı. Attığı skandal tweet'leri önce inkâr eden sonra da emniyet raporuyla kabul etmek zorunda kalan Kaftancıoğlu, devir-teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi: "Gezi ile ilgili olarak söylediğim her şeyin arkasındayım. Bir tanesi hariç. Orada yaptığım hatayı özür dileyerek paylaşmak istiyorum. Ben sayın Erdoğan'ın annesine küfür olan bir duvar yazısını da paylaşmışım. Bizim için anne olmak ve annelik kutsaldır. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi Erdoğan'ın annesine de bir şey dedirtmem. Sayın Erdoğan'dan özür dilerim."
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kaftancıoğlu'nun özür dilemesiyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi yetmez. Tüm Türkiye'den, tüm milletimizden özür dilemesi gerekiyor. Yaşadığımız kanlı darbe girişimi sonrası attığı tweetler milletimize, devletimize hakaret anlamı taşıyor" dedi.